Türk Telekom’un markası GAMEON’un isim sponsoru olduğu League of Legends’in Türkiye resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi’nde Bahar Mevsimi şampiyonu belli oldu.

Sporun dijitalleşmesine öncülük edenlerden Türk Telekom, oyun ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan markası GAMEON ile, Esporun en köklü oyunlarından League of Legends’ın Türkiye ligi olan GAMEON Şampiyonluk Ligi’ne isim sponsoru olarak destek veriyor; oyuncuların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, GAMEON Şampiyonluk Ligi’nin 2019’dan bu yana ilk kez İstanbul’da düzenlenen offline finali büyük bir heyecanla gerçekleşti. Final etkinliğinde, GAMEON’un oyunculara özel hazırladığı deneyim alanı, sevilen yayıncıların yer aldığı aktivasyon bölümleri ve sürpriz hediyeleri, katılımcılara etkileyici bir atmosfer sundu. Bahar Mevsimi Finali’nde ise BoostGate Esports, rakibi Misa Esports’u 3-0 skorla mağlup ederek kazanan taraf oldu. Turnuvanın sonunda Misa Esports, Boostgate Esports ve üçüncü olan ULF Esports, EMEA Masters Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu olarak ise BoostGate Esports takımından XNS, GAMEON MVP ödülüne layık görüldü.

Final heyecanı ESA Arena’da zirve yaptı

Bahar Mevsimi boyunca birbirinden özel anlara sahne alan GAMEON Şampiyonluk Ligi’nde ESA Arena’da düzenlenen Büyük Final’de Misa Esports ve Boostgate Esports karşı karşıya geldi. Binlerce taraftar ve oyunseverin takip ettiği Büyük Final’de BoostGate Esports rakibi Misa Esports’u beş maçlık seride 3-0 skorla mağlup etti ve Bahar Mevsimi şampiyonu oldu. BoostGate Esports, ikinci olan Misa Esports ve üçüncü olan ULF Esports 3 Haziran’da başlayacak olan EMEA Masters Turnuvası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanmış oldu.