Muğla’nın Datça ilçesinde 15 projenin yer aldığı Bilim Fuarı açıldı.

Datça ilçesinde bulunan Mustafa Kutluay İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından geliştiren 15 projenin yer aldığı Bilim Fuarı, okulun bahçesinde açıldı. Açılışa İlçe Jandarma Komutanı J.Binbaşı Oğuz Kapusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal katılarak fuarda bulunan projelerin yer aldığı standları gezerek öğrencilerden bilgi aldılar. Bilim Fuarı açılışında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ise "Öğrencilerimizin bilimsel proje ve çalışmalara ilgi duymasını,teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmesini ve tasarlayabilmesini tüm bu süreçlerin sonunda oluşturduğu projeleri ürüne dönüştürülmesini çok önemsiyoruz" dedi.