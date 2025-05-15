Kars’ın Akyaka ilçesinde ’Misafir’ adlı tiyatro oyunu olumsuz hava şartlarından dolayı raylar üzerinde değil, salonda izleyicileriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında Kars’ta raylar üzerinde sahnelenmesi planlanan "Misafir" adlı tiyatro oyunu, yağmur nedeniyle izleyiciyle Kapalı Spor Salonu’nda buluştu. Belediye olarak bu tür etkinliklere destek vereceklerini ifade eden Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, "Bugünkü tiyatro gösterisi öncelikle öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza çok güzel bir eğlence, mutluluk kattı. İnşallah bunun ilçemizde her yıl yapılmasını yetkililerden talep ediyoruz. Bizler de bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Tiyatro oyununu çok beğendilerini belirten Mustafa Boran, "Tiyatroyu izlemeye geldim. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Akyaka’da ilk kez bir tiyatro oyunu sergilendiğini söyleyen Teoman Gelekçi, "Akyaka’da ilk kez böyle bir tiyatro oyunu oynandı. Bizler de geldik, çok güzeldi. Şu ana kadar böyle bir şey ilçemizde olmamıştı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.