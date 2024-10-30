Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ve büyük ilgiyle devam eden ’Manisa sana kanım feda’ projesi kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu ile Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledi. Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu bahçesinde yapılan kan bağışına özellikle kadın veliler büyük ilgi gösterdi.

Toplumda kan bağışı bilincinin geliştirilmesiyle gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımının sağlanması amacıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Kızılay Kan Merkezi Ege Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen ’Manisa sana kanım feda’ projesi devam ediyor. Projeye okullar gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyaları ile destek oluyor. Bu kapsamda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Şehzadeler ilçesinde bulunan Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu ile Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu ortaklaşa kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Aynı binada eğitim öğretimin devam ettiği okulların kampanyasında öğrenci velileri ve vatandaşlar, Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulunun bahçesinde düzenlenen programda Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi ekiplerine kan bağışında bulundu. Türk Kızılay gönüllüsü minik öğrenciler de kan bağışı standını ziyaret etti. Kızılay Kan Bağışı Merkezinin yetkilileri kan bağışına gösterdikleri ilgiden dolayı öğrenci velilerine ve okul yönetimlerine teşekkür etti.