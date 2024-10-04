Odunpazarı Belediyesi, Sarısungur Mahallesi’nde ’hobi bahçeleri’ndeki izinsiz yapıların yıkımına başlanacağını açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucunda Sarısungur Mahallesi 14 bin 52 ada 43 parselde yer alan tarla vasfındaki arazide izinsiz olarak inşa edilen yapılar tespit edildi. Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Odunpazarı Belediyesi’ne gönderilen üst yazıda, İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda ilgili parselde yer alan yapıların imara ve tarımsal üretim şartlarına aykırı olduğunun belirlendiği belirtildi. Yapı sahiplerine 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 21. maddesi gereğince ceza uygulandı. İlk etapta 278 bin 67 lira para cezası kesilen yapı sahiplerinin cezayı ödememesi ve yapıları kaldırmaması üzerine ceza üç katına çıkarılarak, 834 bin 501 liraya ulaştı. Yasal sürenin dolmasının ardından Odunpazarı Belediyesi, izinsiz yapıları yıkma ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi kararını aldı. Yıkım işlemi bakanlık tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütülecek ve masraflar yapı sahiplerinden tahsil edilecek.

“Tarım arazilerinin korunması öncelikli”

Belediye yetkilileri, Sarısungur Mahallesi’nde gerçekleştirilecek bu yıkımın sadece kaçak yapılaşmaya karşı bir mücadele olmadığını, aynı zamanda tarım arazilerinin korunması ve yeniden üretime kazandırılmasının da önemli bir hedef olduğunu vurguladı. Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, izinsiz yapıların tarımsal üretim alanlarına zarar verdiği, doğal kaynakları tükettiği ve planlı kentleşmeye engel olduğu belirtildi.

"İmarsız ve kaçak yapılara karşı mücadelemiz sürecek"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı açıklamada, "Doğayı koruma ve tarım alanlarını geliştirme hedefimiz doğrultusunda imarsız ve kaçak yapılara karşı mücadelemiz sürecek. Sarısungur Mahallesi’ndeki bu yıkım sadece bir başlangıç. Vatandaşlarımızdan kanunlara ve imar planlarına uygun hareket etmelerini bekliyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, yıkım işlemleri sonrası arazinin tarımsal üretime uygun hale getirileceğini ve aynı bölgede yeşil alanların korunarak sosyal projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Bununla birlikte bu tür izinsiz yapılaşmaların önüne geçmek adına kontrollerin daha sık yapılacağı ve gerekirse cezai yaptırımların artırılacağı vurgulandı.