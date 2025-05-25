Kayseri’de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda Eskişehirli öğrenciler önemli dereceler elde etti.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, danışman öğretmen Ayhan Dükkancı rehberliğinde iki farklı kategoride başarı gösterdi. Endüstriyel Robot Kol Kategorisi’nde Toygun adlı robotlarıyla Ertuğrul Selvi ve Mehmet Ersan Karaoğlu, Türkiye ikincisi oldu. Hunter isimli robotlarıyla Furkan Çakır ve Muhammed Talha Geçek, Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Tasarla-Çalıştır Kategorisi’nde Esata2025 robotlarıyla Arda Şen ve İlker Can Budak, Türkiye beşinciliğini elde etti. Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise, danışman öğretmen İlker Hakan Evrendilek rehberliğinde, Ömer Faruk Filcioğlu, Cemalettin Erdem Köroğlu, Oğuzhan Derici ve Ahmet Çakır’dan oluşan ekip "Eren Bülbül" adlı robotlarıyla Sabit Kanat kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yenilikçi projeleri, mühendislik kabiliyetleri ve özverili çalışmaları sebebiyle dereceye giren öğrencileri, onları hazırlayan öğretmenler ve katkı sunan okul yöneticileri de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.