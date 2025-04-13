Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, kullanım ömrünü tamamlamış plastikleri ekonomiye kazandırmak için geri dönüşüm sürecini kendi tesislerinde yürütüyor.

Odunpazarı Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları ve kaynakların verimli kullanımı doğrultusunda önemli bir projeye imza atıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, artık plastik malzemeler geri dönüştürülerek oturma banklarına dönüştürülüyor. Ayrıca belediye, kendi konteynerlerini üretmeye başlayarak hem tasarruf sağlıyor hem de yerli üretimi destekliyor.

"Atık plastikler banka dönüşüyor"

Temizlik İşleri Müdürlüğü, kullanım ömrünü tamamlamış plastikleri ekonomiye kazandırmak için geri dönüşüm sürecini kendi tesislerinde yürütüyor. İlk olarak kırıcı makinelere beslenen plastik atıklar, küçük parçalara ayrılarak hammadde haline getiriliyor. Daha sonra bu geri dönüştürülmüş plastikler, renklendirici granül hammaddelerle belirli oranlarda karıştırılarak plastik profil reçetesi oluşturuluyor. Isıtılıp eritilen bu karışım, yüksek basınçla kalıplara enjekte ediliyor. Soğuk su havuzlarında kalıplar içinde sertleştirilen plastik profiller, kalıplardan çıkarıldıktan sonra montaj için hazırlanıyor. Belirli noktalardan matkap yardımıyla delinen profiller, özel olarak üretilen ayaklara monte edilerek dayanıklı ve estetik oturma banklarına dönüştürülüyor.

"Kendi konteynerini kendi üretiyor"

Odunpazarı Belediyesi aynı zamanda konteyner ihtiyacını da kendi üretimiyle karşılamaya başladı. Şu ana kadar üretilen 30 konteynerin 5’i sahada kullanılmaya başlandı. Belediye, mevcut kapasitesiyle aylık 24 konteyner üretebilir durumda. Bu sayede hem dışa bağımlılık azalıyor hem de önemli oranda maliyet tasarrufu sağlanıyor.

"Başkan Kazım Kurt: Üreten belediyecilik anlayışını benimsiyoruz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hayata geçirilen geri dönüşüm projeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz Odunpazarı’nda sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Geri dönüştürdüğümüz plastik atıkları kent mobilyalarına dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de halkımıza kaliteli hizmet sunuyoruz. Konteyner üretimimizle de dışa bağımlılığı azaltıyor, kamu kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz. Bu çalışmalar, doğaya ve geleceğe olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir."

"Çevreci ve tasarruflu belediyecilik anlayışı"

Odunpazarı Belediyesi’nin bu örnek uygulamaları, çevreye duyarlı ve kaynaklarını verimli kullanan bir belediyecilik anlayışının göstergesi. Geri dönüştürülen atıkların kamu hizmetinde kullanılabilir hale getirilmesi, hem doğayı koruyor hem de belediye bütçesine katkı sağlıyor. Odunpazarı Belediyesi, geri dönüşüm ve yerli üretimi destekleyen bu çalışmalarıyla hem çevreci hem de tasarruf eden belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor.