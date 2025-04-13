SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş

Galatasaray: Ahmet Tümer, Jean Patry, Ivan Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Victor Cardoso, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu

Başantrenör: Umut Çakır

Fenerbahçe: Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Denis Oleg Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin

Başantrenör: Slobodan Kovac

Setler: 25-23, 25-14, 25-23

Süre: 96 dakika (33, 27, 36)

Kaynak: İHA