Fenerbahçe, kalesini gole kapatamıyor
Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu N'Golo Kante, Gaziantep Futbol Kulübü filelerini havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederken, ikinci golü N'Golo Kante kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Kante, 59. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla golünü attı.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kante, Süper Lig'de 7 maçta forma giyerken, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev aldı.

Kaynak: İHA