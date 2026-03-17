Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu N'Golo Kante, Gaziantep Futbol Kulübü filelerini havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederken, ikinci golü N'Golo Kante kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Kante, 59. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla golünü attı.
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kante, Süper Lig'de 7 maçta forma giyerken, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev aldı.
