Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı 9 tam zamanlı kreşte yürütülen “Aile Katılımı” çalışmaları, çocukların eğitim ve gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Projede, ailelerin çocuklarının eğitim sürecine aktif olarak katılması hedefleniyor. Her hafta iki gün, aileler kreşe gelerek çocuklarla birlikte etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu uygulama, çocukların sağlıklı gelişimlerini sürdürmeleri ve okula hazırlanabilmeleri için ailelerin eğitim sürecine katılımının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Aile katılımı, çocukların aile ortamında kazandıkları değerleri ve davranışları okul ortamına taşımalarını sağlarken, aynı zamanda anne-baba ve diğer aile üyelerinin de eğitimin bir parçası olmasına imkan tanıyor. Okul ile ev arasındaki koordinasyonu güçlendiren bu tür çalışmalar, çocukların gelişim süreçlerinde birlikte hareket etmeyi destekliyor. Ailelerin eğitime dâhil edilmesi, sadece çocukların değil, aynı zamanda aile bireylerinin de gelişimlerine katkı sunuyor.

Odunpazarı Belediyesi’nin bu örnek çalışması, okul öncesi eğitimin başarısında aile katılımının ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Hem çocuklar hem de aileler için önemli kazanımlar sunan bu çalışma, sosyal ilişkiler ve mesleki gelişim anlamında da öğretmenler ve ebeveynler için değerli bir fırsat sağlıyor.