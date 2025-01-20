Bayraklı Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüpleri arasında düzenlenen U-10 Cup Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. 240 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 12 takım, şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, turnuvaya katılan tüm takımlara ve genç yeteneklere başarılar dileyerek, futbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Bayraklı’nın en önemli spor merkezlerinden biri olan Şehit Ümit Boz Spor Tesisi, kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından modern ve güvenli yapısıyla turnuvanın tüm maçlarında spor severleri ve sporcuları ağırlayor. Turnuva, izleyicilere keyifli bir spor deneyimi sunarken genç futbolcuların becerilerini sergilediği unutulmaz anlara sahne oluyor. U-10 Cup’ta, genç futbolcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Turnuva, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken genç yetenekler, futbol becerilerini sergileyerek futbolseverlere keyifli anlar sunuyor. Bir hafta sürecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Bu organizasyon sadece bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda geleceğin yıldızlarının yeteneklerini gösterme imkanı bulduğu önemli bir organizasyon. Minik futbolcularımız, burada edindikleri tecrübelerle güçlenerek Türk futboluna katkı sağlayacak. 12 takım ve 240 sporcumuza başarılar diliyor, tüm futbolseverleri bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.