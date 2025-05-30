Eskişehir’de Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Temelini attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu İltisak Hattı da şehrimizin sanayi ve lojistik altyapısına çağ atlatacak stratejik bir projedir. Sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesidir" dedi.

Eskişehir’de bulunan Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni’nin ardından Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düzenlenen Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni’ne katıldı.

"Ülkemiz dünyada 8’inci Avrupa’da 6’ncı yüksek hızlı tren ligine yükselen ülke olmuştur"

Açılışta konuşan Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, "2009 yılında hizmete aldığımız Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattıyla ülkemiz dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı yüksek hızlı tren ligine yükselen ülke olmuştur. Eskişehir’imiz de bu projenin tam ortasında yer almaktaydı. Akabinde, saydığım projeler hayata geçirilerek Eskişehir’imiz demiryolu ulaşımı, ulaşım altyapısı ve ulaşım teknolojileri alanında her platformda konuşulan bir il haline gelmişti. Bugün de bu değeri biraz daha arttıracak, ulaşım ve lojistik kapasitelerini daha da güçlendirecek Eskişehir sanayicimizin kapıdan kapıya taşıma yapma imkanına fırsat tanıyacak 7,5 kilometre uzunluğunda ve diğer istasyon yollarıyla birlikte yaklaşık 15 kilometreden oluşan bir yeni bağlantı hattının temelini atmak için bir arada bulunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir demiryolu tarihinin yazıldığı şehirlerden biri"

Vali Hüseyin Aksoy, "Eskişehir demiryolu tarihinin yazıldığı şehirlerden biri. Eskişehirliler hızlı tren konforundan ülkemizde ilk yararlanan şehir. Demiryollarının Eskişehir ekonomisi ve sosyal yaşamının yanında, tarihi ve stratejik önemine Eskişehir neler yaptıklarına biraz bugün sabahleyin yapılan törende hep birlikte tanıklık ettik. Şimdi ise temel atma töreniyle sanayicimize, demiryolu konforunu yaşatacak bir aşamaya tanık olacağız. Eskişehir, dış ticaret fazlası veren nadir şehirler arasında yer almaktadır. Yüksek teknoloji ihracatında Türkiye’nin gideri konumunda bulunan Eskişehir, toplam ihracatının yüzde 30’unu orta ve yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinden sağlamaktadır. Ülkemizin ilk 500 sanayi kuruluşunun 21’i Eskişehir’dedir" şeklinde konuştu.

"Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 63 milyar dolar yatırım yaptık"

Programda açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bugün sabah TÜRASAŞ tesislerinde üretilen yerli ve milli elektrikli lokomotif ve tren setlerinden yük ve yangın söndürme vagonlarına uzanan araçlarımızı TCDD Taşımacılık’a teslim ederken, şimdi de Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı temel atma törenini gerçekleştirerek Eskişehir’in geleceğine atılan sağlam bir adımı daha hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hareketle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demiryolu ağlarıyla donattık. Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 63 milyar dolar yatırım yaptık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. İlk olarak 2009 yılında Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını hizmete alarak ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğiyle tanıştırdık. Ankara-Eskişehir YHT sonrasında Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatları takip etti. Hızlı tren hatları ile ülke genelinde, açıldığı günden itibaren yaklaşık 99 milyon yolcuya hizmet verdik. Ayrıca, tüm hatlarımızın 8 bin 046 kilometre ile yaklaşık yüzde 60’nı sinyalli, 7 bin 274 kilometre ile yarısından fazlasını elektrikli hale getirdik."

"Şehrimizin sanayi ve lojistik altyapısına çağ atlatacak stratejik bir proje"

Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hâle getirmeyi planladık. Demiryolu hatlarımızın limanlara, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. İltisak hatlarımız da titizlikle ele aldığımız işlerin başında geliyor. Lojistik sektöründe demiryolu kullanımını arttırmak için 439 kilometre olan mevcut iltisak hatlarımızın uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkaracağız. Bu çerçevede, temelini attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu İltisak Hattı da şehrimizin sanayi ve lojistik altyapısına çağ atlatacak stratejik bir projedir. Sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesidir" dedi.

"Eskişehir, bölgesel bir lojistik üssü haline gelecek"

Projeyle ilgili detayları aktaran Bakan Uraloğlu, "Süratle çalışarak bu yılın sonunda tamamlamayı planladığımız 7,5 kilometre uzunluğundaki bu hat, Hasanbey Lojistik Merkezi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ni birleştirecek. Projemiz çerçevesinde; 1 köprü, 5 menfez ve 1 alt/üst geçit inşa edeceğiz. Bu hat, Eskişehir OSB’de üretilen yüksek tonajlı ürünlerin demiryoluyla limanlara ve diğer lojistik merkezlere ulaşmasını sağlayarak hem maliyetleri düşürecek hem de karayolu trafiğini rahatlatacak. Hasanbey Lojistik Merkezi’nin etkin kullanımı güçlenecek ve Eskişehir, bölgesel bir lojistik üssü haline gelecek. Lojistik maliyetlerin düşmesiyle, Eskişehir’in sanayi tesislerinin rekabet gücü artacak. Karayolu trafiğinin rahatlamasıyla da karbon emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu’na Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış seremonisi gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu ve protokol mensuplarının düğmeye basması ile iş makineleri demiryolu bağlantısının ilk temelini attı.

Bakan Uraloğlu’nun programı Valilik ziyareti ve İl Koordinasyon Toplantısı ile devam edecek.