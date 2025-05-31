Eskişehir Alpu Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarının sona ermesi nedeniyle yılsonu etkinliği düzenlendi.

Programa katılan Alpu ilçesi kaymakamı İslam Timur 4-6 yaş Kur’an kurslarının önemine değinerek öğrencilerin ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Alpu İlçe Müftüsü Reşit Ceylan hocamızın selamlama konuşmasının ardından, 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerimiz sure ve dua okudular. Semazen ve Dabde gösterisi yaptılar. Alpu Müftülüğüne bağlı ilahi korosu mini konser verdiler. 4-6 Yaş Kur’an Kurs öğrencilerinin pasta kesiminin ardından pilav ikramıyla program sona erdi. Diyanet Gençlik Merkezindeki Programa Alpu İlçe Kaymakamı İslam Timur, Alpu İlçe Müftüsü Reşit Ceylan, Alpu İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülgani Demir, Kurum amirleri, öğretmenler, kurs öğrencileri, öğrenci velileri katıldı.