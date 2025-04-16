Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Kooperatifçilik Eğitimi Yetkilendirme Protokolü’ kapsamında, Ordu Üniversitesi’ne ‘Eğitim Sağlayıcı Yetkilendirme Belgesi’ kazandırıldı.

Kooperatifçilik eğitim yönetmeliği gereğince, kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyelerine kooperatifçilik eğitimi alma zorunluluğu getirildi. Bu doğrultuda, belirlenen şartları sağlayan kamu kurumlarının, Ticaret Bakanlığı’nın denetimi sonrası ‘Eğitim Sağlayıcı Yetkilendirme Belgesi’ alabilmelerine imkan tanındı.

Söz konusu eğitimin Ordu Üniversitesi’nde verilebilmesi için gerekli hazırlıklar, Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tamamlandı. Söz konusu protokol ise üniversite yönetimi ve ilgili birim yetkililerinin hazır bulunduğu toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Orhan Baş tarafından imzalandı.

Protokol ile ODÜ, Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifçilik eğitimi alanında yetkilendirilen kurumlar arasında yer aldı. Böylece, kooperatifçilik faaliyeti yürüten ilgililer, Kooperatifçilik Eğitimi Yeterlilik Belgesi’ni ODÜ’den alabilir hale geldi.