Adıyaman Belediyesi, toplu taşıma araçlarının daha hijyenik şartlarda hizmet verebilmesi amacıyla otomatik araç yıkama sistemini hizmete sundu.

Vatandaşlara daha konforlu ve sağlıklı bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlayan sistemin tanıtımı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin katılımıyla Ulaştırma Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, bir yandan da teknolojik yatırımlarla hizmet kalitesini artırdıklarını vurguladı.

Başkan Tutdere, "Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik otobüslerde seyahat etmelerini sağlamak adına araç yıkama işlemlerini artık modern ve otomatik bir sistemle gerçekleştireceğiz. Otobüs filomuza kazandırdığımız bu yeni sistem sayesinde araçlarımız son teknolojiyle yıkanacak, halkımız daha hijyenik şartlarda ulaşım hizmeti alacak. Belediye olarak uyguladığımız tasarruf politikaları sayesinde elde ettiğimiz kaynakları halkımız için kullanıyoruz. Bütçemizi ve imkanlarımızı en verimli şekilde değerlendirerek teknolojik yatırımları hayata geçiriyor, şehrimizi adım adım yeniden inşa ediyoruz. ‘Adıyaman Belediyesi halkın belediyesi olacak’ demiştik, bu anlayışla gece gündüz demeden çalışmaya, halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz. Adıyaman halkı bize 31 Mart’ta büyük bir sorumluluk verdi. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Tüm imkanlarımızla halkımız için çalışmaktan onur duyuyorum. Adıyaman güzelleşecek, yeniden yükselecek" diye konuştu.