Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Şahin düzenlenen askeri törenle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şahin yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 74 yaşında yaşamını yitirdi. Şahin için memleketi olan Çobankaya köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Şahin’in Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Çobankaya Köyü Camii’ne getirildi. Şahin’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Şuhut Kaymakam Vekili Emrah Aslan, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Şeref Gümüşkaya ve Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan katıldı.