Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin güzelliklerini herkese tanıttığı Samsunum-1,2,3 gemileri ile ‘Odak Samsun’ projesi turizm otobüsleri için yeni sezon 17 Mayıs itibarıyla başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin güzelliklerini herkese tanıtmak adına turizme yönelik önemli hizmetleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda ‘Odak Samsun’ projesi turizm otobüsleri ile kent merkezinde bulunan Samsunum-1, Ayvacık ilçesinde bulunan Samsunum-2 ve Vezirköprü ilçesinde yer alan Samsunum-3 gemileri için yeni sezon 17 Mayıs itibariyle başlıyor.

Samsunum-1 gemisi kent merkezi İlkadım sahilinde, Samsunum-2 gemisi Ayvacık ilçesi Suat Uğurlu Baraj Gölü’nde, Samsunum-3 gemisi ise Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu’nda hafta sonu düzenlenecek turlarda misafirlerini ağırlayacak. Gemiler ile yapılacak turlara katılanlar kentin doğal güzelliklerinin tadını çıkaracak. Tur programlarının 15 Haziran’dan sonra hafta içi günlerde de düzenleneceği belirtildi.

‘Odak Samsun’ otobüsleri 3 turizm rotasında hizmet verecek

Öte yandan geçen yıl başlatılan ‘Odak Samsun’ projesi turizm otobüsleri yeni sezonda da belirlenen 3 ayrı turizm rotasında hizmet vermeye devam edecek. Otobüsler, Ayvacık İlçesi, Vezirköprü ilçesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti turlarında belirlenen güzergahlarda Samsunlulara seyir keyfi sunacak. Şehrin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını sağlamak amacıyla başlatılan otobüs turları ilk aşamada hafta sonu düzenlenecek. 15 Haziran sonrasında ise hafta içi günlerde de turlar gerçekleştirilecek.