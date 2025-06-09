SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ’Madleen’ isimli geminin İsrail donanması tarafından alıkonulmasına tepki göstererek, sessiz kalmayacaklarını söyledi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye ve dünya genelinden gelen tepkiler giderek büyüyor. Açlık, susuzluk ve yoklukla mücadele eden Gazze halkına yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran 2025 tarihinde yola çıkan ve içerisinde 12 aktivistin bulunduğu ’Madleen’ isimli insani yardım gemisi, İsrail donanması tarafından kuşatıldı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İsrail’in bu tutumunu kınayarak, ’Madleen’ gemisine yönelik gerçekleştirilen kuşatmaya tepki gösterdi.

Gazze ve Filistin’e yönelik saldırıların son bulması temennisinde bulunan Başkan İhsan Kurnaz, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Gazze ve Filistin’e yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Binlerce Müslüman, İsrail’in acımasız saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Hastanelerin, okulların hedef alındığı; kadın, çocuk ve yaşlıların gözetilmeden öldürüldüğü Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması da engelleniyor. Son olarak, Siyonist İsrail tarafından insani yardım taşıyan ’Madleen’ isimli gemi hukuksuz bir şekilde alıkonulmuş ve içindeki 12 değerli insan esir alınmıştır. Bu insanlık dışı uygulamayı şiddetle kınıyorum. İyiliğe, merhamete ve insanlığa karşı yapılan bu zulme sessiz kalmayacağız. Gazze halkının ve Filistin’in her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.