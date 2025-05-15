Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırıma daha kavuşuyor. İlçeye kazandırılacak olan modern ve donanımlı Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu için, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Çaycuma Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı.

Protokol törenine; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu katıldı.

Yeni spor salonu; güreşten basketbola, voleyboldan jimnastiğe ve bilardoya kadar birçok branşa hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. Tesis bünyesinde ayrıca, bağımsız antrenman salonları, profesyonel spor altyapısı, izleyici tribünleri, soyunma ve dinlenme alanları ile fizyoterapi ve kondisyon merkezleri yer alacak.

Yapımı tamamlandığında yalnızca Çaycuma’ya değil, bölgedeki tüm sporseverlere hizmet sunacak olan tesisin, gençlerin sportif gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu; "Güreşten basketbola, voleyboldan jimnastiğe ve bilardoya kadar birçok branşa hizmet verebilecek kapasitede tasarlanan bu tesis; içerisinde yer alacak bağımsız antrenman salonları, profesyonel spor altyapısı, izleyici tribünleri, soyunma ve dinlenme alanları, fizyoterapi ve kondisyon merkezleri ile sadece Çaycuma’mıza değil, tüm bölgeye hizmet edecek nitelikte olacaktır. Bu yatırımla birlikte, geleceğin millî sporcuları bu salonda yetişecek çocuklarımız ve gençlerimiz daha donanımlı bir ortamda sporla büyüyecektir. Bu yatırımla birlikte, geleceğin millî sporcuları bu salonda yetişecek; çocuklarımız ve gençlerimiz daha donanımlı bir ortamda sporla büyüyecek" ifadelerini kullandı.