Samsun’un Atakum ilçesinde şantiye yanındaki araziye bırakılan atıkların yanması sonucu ilçeyi duman kapladı.

Edinilen bilgiye göre, Alanlı Mahallesi’nde boş bir arazide bulunan atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı. Dumanların yükselmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hem ilçe hem de büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu anıza sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın kontrol altına alındı ancak etkisi devam etti. Yüksek kesimde meydana gelen yangının oluşturduğu dumanlar, aşağıda kalan Atakum kent merkezine çöktü. Yangın dolayısıyla oluşan dumanlar kilometrelerce alanda etkili oldu.