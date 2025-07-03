Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan 30 tonluk fiberglas su depoları, 6 ilçede 15 mahalleye yerleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden olan ORKOM tarafından üretimi yapılan 30 tonluk fiberglas depolar, polyester, jelkot ve elyaftan oluşan cam elyaf sarma makinesi ile 3 metre çapı ve 4 metre yüksekliği ile 30 ton kapasiteyle üretiliyor, ayrıca pratik kurulumu ile dikkat çekiyor. Hava şartlarından ve dış etkenlerden etkilenmeyen dayanıklı yapılarıyla uzun ömürlü ve tamiratı ise kolay olmasıyla ön plana çıkan fiberglas su depoları özellikle kırsal mahallelerde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından kırsal mahallelere yerleştirilmeye başlandı. Şuana kadar 6 ilçede 15 mahalleye yerleştirilen depolar ile yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan mahallelerde bu sorun kesim çözüme kavuşturulacak.