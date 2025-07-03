Sivas Belediyesi 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere para desteğinde bulunacak.

Sivas Belediyesi 2025 Aile Yılı kapsamında ‘Gülkart Çeyiz’ projesini hayata geçirildi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun tarafından seçim vaatleri arasında da yer alan proje yeni evlenecek çiftler için de can suyu olacak. Yeni evlenecek ve 18-30 yaş aralığında yaş grubuna sahip olması gereken çiftlere toplamda 20 bin TL’lik destek sağlanacak. Projeye başvurmak isteyen çiftler, Sivas Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan sosyal destek başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sosyal inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından aranan şartları sağlayan çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL çeyiz desteği sunulacak. Genç çiftler desteklerini Gülkart Çeyiz kartı üzerinden alabilecekler. Projeyi duyuran Başkanı Uzun, desteği Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfettiklerini belirterek, "Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, Gülkart Çeyiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.