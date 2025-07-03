Antalya’da sabah saatlerinde başlayan orman yangınında alevlere müdahale eden ekipler, yangının yayılmaması ve evlere sıçramaması için cansiparane mücadele etti. Bir apartmanın 7. katında bulunan dairenin balkonuna sıçrayan yangın TOMA tarafından söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edilirken rüzgarında etkisiyle alevler hızla yayılmaya başladı. Birden fazla noktaya sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ekipleri ve yangın söndürme uçakları ve helikopterler ile Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar ve vatandaşlar müdahale etti. Bazı noktalarda apartmanlara yaklaşan yangın nedeniyle ekipler alevleri söndürmek için cansiparane mücadele etti. Sert rüzgar nedeniyle zaman zaman ekipler zor anlar yaşarken alevlerin alasında kalma pahasına mücadeleden vazgeçmediler. Evlere kadar yaklaşan alevler bir apartmanın 7. katında bulunan daireye sıçradı. Dairenin balkon kapı ve penceresi yanarken TOMA ile söndürüldü.

"Önce evleri korudular"

Yol kenarına cam şişesi atanlara para cezası verilmesi gerektiğini belirten bir vatandaş, "Özelikle cam şişe atanlara para ve hapis cezası verilmeli, bu topraklar hepimizin korumalıyız. Yazık değil mi milletimize, cam şişeleri bilinci olarak atıyorlar" dedi. Söndürme çalışmalarına yardım eden Sebahattin Şimşek ise, "Bir anda çıktı yangın, ateş topu gibiydi. Ekipler bir anda müdahale etti. Yangın rüzgar yönünde çok hızlı ilerledi. Önce evleri korudular. Otel falan hepsi yanacaktı yoksa, müdahale etmeseler bir şey kalmazdı. Hepsi yanardı. Buranın halini görüyorsunuz. Halk olarak bizde yardım ettik, herkes koşuşturdu. İçimizde yaralananlar falan oldu. Şu anda tehlikeli bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.