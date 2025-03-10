Bir babanın sosyal medyada kendi çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaştığının tespit edilmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, çocukların devlet korumasına, babanın ise gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaşan babanın emniyet ekiplerince gözaltına alındığı, çocukların ise devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu video sonrası adresin tespitinin yapılarak İl Müdürlüğü ekiplerince emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçildiği kaydedildi.

Söz konusu şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınırken, çocukların ise devlet koruması altına alındığını duyurn Bakanlık, yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.