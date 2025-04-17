Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Nusaybin Kaymakamlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi" kapsamında, Nusaybinli çiftçilere 8 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Projeyle, bölge çiftçilerinin üretim potansiyelinin artırılması ve zeytin üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Aynı zamanda tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, çiftçilere alternatif gelir kaynakları sunmak ve Mardin’in verimli topraklarını daha etkin kullanmak da projenin öncelikleri arasında yer alıyor.

Fidan dağıtımının ardından proje kapsamındaki çiftçilere düzenli teknik destek sağlanacak, fidanların gelişimi ve verimliliği titizlikle takip edilecek. Bu süreçte çiftçilere her türlü rehberlik hizmeti de sunulacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, üreticinin yanında olmaya ve kırsalda kalkınmayı desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Projenin, hem tarımsal üretimi artırarak bölge ekonomisine katkı sağlayacağı hem de çiftçilerin refahını yükselteceği ifade edildi.