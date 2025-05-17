Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir bağışta bulundu. Vali Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla kurban vekaletini Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere verdi.

Vali Akkoyun, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ve Türkiye Diyanet Vakfı Görevlisi Muhammet Koldemir’i valilik makamında kabul etti. Görüşmede, TDV’nin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kurban organizasyonları hakkında bilgi verildi. Görüşmenin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize destek olmak amacıyla Kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze’ye verdi.

Vali Akkoyun, yaptığı açıklamada, "Gazze’deki kardeşlerimizin her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı en güçlü şekilde ortaya koymalıyız" dedi.

TDV yetkilileri de, yapılan bağıştan dolayı Vali Akkoyun’a teşekkür etti.