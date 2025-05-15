Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, play-off turu yarı final ilk maçında Balıkesirspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Nesine 3. Lig’de mücadele eden Fosfatspor, 2. Lig play-off turu yarı final ilk maçında Balıkesirspor’u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk takım Balıkesirspor, 19. dakikada Berkay Görmez’in attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca mavi-beyazlı ekip, soyunma odasına yenik girdi. İkinci yarıda iki takımın atakları sonuçsuz kalınca mücadele Balıkesirspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Rövanş maçı 19 Mayıs Pazartesi günü Balıkesir’de oynanacak.