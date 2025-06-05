Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaştı.

Eyüpspor’da Teknik Direktör Arda Turan ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim belli oldu. Eflatun-sarılılar, Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına vardı. İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin’in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya teşekkür ederiz. Selçuk Şahin, milli takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır" denildi.