Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kitap Fuarı başladı. Fuarda 47 yayınevi, 67 stantta 47 bin çeşit kitabı okuyucu ile buluşturuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu ilçesinde hizmete açılan 2 bin 500 metrekarelik kapalı fuar alanında gerçekleşen fuar, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle başladı. Fuarın açılışında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "İçinde bulunduğumuz fuar alanı, Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açıldı. Toplam 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bu alan, Mardin’imizin ilk fuar alanı olma özelliğini taşıyor. Bugün burada, bu alanda 2. Kitap Fuarı’nı düzenliyoruz. Türkiye genelinden yayınevlerimiz, 67 stantta kitaplarını vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle buluşturuyor" dedi.

Kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çeken Akkoyun, fuarın 9 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağını ifade etti. Ayrıca fuar kapsamında öğrencilere 100 TL değerinde hediye çekleri dağıtıldığını belirten Akkoyun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kitap fuarımız, 9 gün boyunca vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Bizler, gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için yalnızca bu fuarla değil, yıl boyunca düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle de teşviklerde bulunuyoruz. Çocuklarımızın kitap okuması, kitapla temas kurması son derece önemli. Bu, onların kelime dağarcığını geliştirmenin yanı sıra; kendilerini daha iyi ifade etmelerine, bilgiyle buluşmalarına ve uzun vadede sınav başarılarının artmasına da katkı sağlayacaktır."

Bu amaçla kitap fuarı gibi etkinliklerle ve Büyükşehir Belediyesi ile Valilik iş birliğinde yürütülen öğrenci odaklı projelerle çocukların ve gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için gayret ettiklerini aktaran Akkoyun, "Ayrıca fuar alanının girişinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilen 100 TL değerindeki hediye çekleri öğrencilerimize teslim ediliyor. Bu çekler, kitap fuarından diledikleri kitapları edinmeleri için onlara hediye ediliyor" dedi.

Fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.