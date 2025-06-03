Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat ilçesinde asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için şehrin dört bir yanında, sorumluluk alanında bulunan yollarda yapım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Midyat Belediyesi iş birliğiyle Midyat’ta yürütülen çalışmalarda İstiklal Caddesi, Şehit Selahattin Küçükaslan Caddesi ve Gençlik Spor yolunda toplam bin 110 metre uzunluğundaki asfaltlama tamamlandı. Hatıra Orman Parkı yolunun 400 metrelik kısmındaki çalışmalar ise hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarının yatırım programı doğrultusunda merkez ve ilçelerde sürdüğü belirtildi. Açıklamada, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak hedefiyle çalışmaların devam ettiği vurgulandı.