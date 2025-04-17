İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, akademik gücü ve ileri tıbbi teknolojisiyle İzmir’de ve Türkiye genelinde referans merkezi olma konumunu sürdürüyor. Medical Point Hastanesi faaliyet gösteren merkez, Prof. Dr. Ahmet Memiş’in tıbbi direktörlüğünde, alanında uzman öğretim üyeleriyle multidisipliner bir anlayışla hizmet veriyor.

Girişimsel radyoloji ile entegre karaciğer tümörü tedavileri

Merkezde özellikle karaciğer tümörleri konusunda, genel cerrahi ve girişimsel radyoloji ekipleri sıkı bir iş birliği içinde çalışıyor. Ekibin önde gelen hekimlerinden Prof. Dr. Murat Zeytünlü, "Karaciğer cerrahisi, sadece cerrahi beceri değil; aynı zamanda multidisipliner düşünmeyi gerektirir. Girişimsel radyoloji ile olan entegrasyonumuz sayesinde, hastaya özel bireyselleştirilmiş tedavi seçenekleri sunabiliyor, inoperabl kabul edilen birçok olguda şans oluşturabiliyoruz. Bu iş birliği sayesinde bazı tümörlerde cerrahi sınırları zorlayabiliyor, operasyon öncesi küçültücü tedavilerle ameliyat şansını artırabiliyoruz. Aynı zamanda tedavi sürecini sadece cerrahi değil, radyolojik ve medikal onkolojik açıdan da planlayarak hastaya en uygun yol haritasını oluşturuyoruz. Bizim için önemli olan sadece hastalığı ortadan kaldırmak değil, hastanın yaşam kalitesini ve sağkalım süresini de artırmak. Bu noktada modern teknolojilerin ve multidisipliner yaklaşımın etkisi çok büyük. Karaciğer cerrahisinin doğası gereği yüksek riskli olgularla karşılaşıyoruz, bu nedenle süreç boyunca titiz takip, hızlı karar alma ve disiplinler arası güçlü iletişim en kritik faktörler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Cerrahide başarı ekip ruhuna bağlı"

Genel cerrahi pratiğinizde en çok önem verdikleri konulardan birisinin hastaya özel, kişiselleştirilmiş yaklaşımı benimsemek olduğunu belirten Zeytünlü, "Özellikle gastrointestinal sistem kanserleri, endokrin cerrahisi ve ileri düzey laparoskopik işlemler gibi karmaşık alanlarda, sadece cerrahi beceri değil, aynı zamanda doğru zamanlama, detaylı ön değerlendirme ve multidisipliner iş birliği hayati önem taşıyor. Bir ameliyatın teknik olarak başarılı olması, her zaman hastaya en iyi sonucu getirmeyebilir. Biz burada hastanın sadece hastalığını değil, tüm yaşamını etkileyen bir süreci yönetiyoruz. Bu yüzden, etik ilkelere bağlı kalarak, bilimsel veriler ışığında en uygun yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Amacımız sadece tümörü çıkarmak ya da organı onarmak değil; hastanın yaşam kalitesini, fonksiyonelliğini ve uzun vadeli sağkalımını da korumak. Bu yaklaşım, genç cerrahları yetiştirirken de onlara aktarmaya çalıştığım temel felsefelerden biri. Cerrahide ustalaşmak kadar, empati kurabilmek ve ekip içinde uyumlu çalışmak da aynı derecede kıymetli" dedi.