Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ilk çeyreğinde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Verilere göre 2024’ün Ocak-Mart döneminde 94 bin 336’sı iç hatlara, 3 bin 213’ü ise dış hatlara olmak üzere 97 bin 549 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı’ndan 2025’in ilk çeyreğinde 105 bin 255’i iç hatlara, 4 bin 107’si ise dış hatlara olmak üzere toplam 109 bin 362 kişi faydalandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan faydalanan yolcu sayısı 2025’in Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 12, dış hatlarda yüzde 28 oranında arttı. Bahsi geçen dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 863, yük miktarı ise 888 ton olarak gerçekleşti.