Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması, Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya’da da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya İl Müftülüğü’nün koordinasyonunda il merkezi ve ilçelerde yapılan yarışma, gençlerden yoğun ilgi gördü.

Gençlerin dini bilgi düzeylerini artırmayı ve manevi gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan yarışma sonucunda başarılı olan öğrenciler umre ile ödüllendirilecek.

Organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına, desteklerini esirgemeyen velilere ve yarışmaya katılım sağlayan gençlere teşekkür eden Kütahya İl Müftülüğü, gençlerin başarılarının devamını diledi.