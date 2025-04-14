Bilecik’te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Bocce Küçükler İl Seçmeleri, renkli ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

İl genelinden birçok okulun katılım gösterdiği bu etkinlik, hem sportif başarıyı hem de öğrencilerin takım ruhunu pekiştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, seçmelere katılan sporculara, antrenörlere ve okullara teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunurken aynı zamanda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyor. Katılım gösteren tüm sporcu, antrenör ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Bocce Küçükler İl Seçmeleri’nin ardından dereceye giren takımlar ve sporcuların bölge şampiyonasında Bilecik’i temsil edecekleri belirtildi. Turnuva, öğrencilerin spora olan ilgisini artırarak, geleceğin yıldız sporcularının yetişmesi için önemli bir adım oldu.