Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Yerleşkesi’ndeki öğrencilerin yetersiz ulaşımdan oluşan taleplerini karşılıksız bırakmadı. Başkanın verdiği talimatla otobüs seferlerine ek seferlerle iyileştirme yapılarak sayı arttırıldı.

Uzun süredir devam eden GAÜN Nizip Yerleşkesi ile Nizip Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu arasındaki yetersiz toplu taşıma seferlerden mağdur olan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı oluşturduğu planlamayla yeni otobüs seferlerini başlattı.

Mevcut seferlere yeni seferler eklendi

Yapılan iyileştirme ile birlikte görevlendirilen iki otobüs, GAÜN Nizip Yerleşkesi ile Nizip KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu arasında yarım saat aralıklarla sefer yapacak. Öğrencilerin talepleri karşısında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akşam saatlerinde yurt yöneticileri ve öğrencilerle iletişime geçti. Öğrencilerin istekleri için talimat veren Başkan Şahin sabah saatlerinde sorunları çözüme kavuşturdu.

“Başkan Şahin’e çok minnettarız”

İlk otobüs seferlerinin başlamasıyla birlikte büyük bir memnuniyet yaşadıklarını belirten, GAÜN Nizip Yerleşkesi’nde Türkçe Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Kübra Özdemir, “Nizip’te 3 yıldır buradayım. Ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyorduk ve bu sıkıntılar çözüme kavuşmuyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu konuda bize yardımcı oldu. Otobüsler faaliyete geçti. Çok serzenişlerimiz vardı, çok sıkıntılar yaşıyorduk. Burası sonuçta bir eğitim kurumu ve bir eğitim şehri. Fatma Şahin’in bize sağladığı destekten dolayı çok gururluyuz. Çok teşekkür ediyoruz, Başkan Şahin’e çok minnettarız” dedi.

“Bu konuyla ilgilendikleri için teşekkür ederiz”

Sınıf Öğretmenliği 1’inici sınıf öğrencisi Reyhan Kurt, 4 aydır Nizip’te yaşadığını aktararak, “Yaşadığımız aksaklıklardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk. Dün akşam yurt idaresi ile Başkan Fatma Şahin görüşme sağlandı. Görüşme sonucunda hatla birlikte seferler sistemli bir şekilde çalışmaya başladı. Bu konuyla ilgilendikleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.