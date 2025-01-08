SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atık ve sürdürülebilir çevre projeleriyle 2024 yılı içerisinde 17 bin 524 varil petrol tasarrufu sağladıklarını ve 278 bin 33 kilogram değerinde sera gazı salınımını engellediklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atığa yönelik ilçede hayata geçirdikleri projelerle 2024 yılında 17 bin 524 varil petrol tasarrufu sağladıklarını belirtti. Cam, kâğıt, plastik ve metal atıkları geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek anlayışıyla ilçede sürdürdükleri projelerle 2024 yılında 278 bin 33 kilogram sera gazı salınımını önlediklerini açıkladı. Sıfır atığa yönelik yeni projeleri ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sıfır atığa yönelik projelerimizle ortak evimiz dünyayı koruyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

278 bin 33 kilogram sera gazı salınımı önlendi

Sıfır atığa yönelik projelerle ülke ekonomisine katkılarda bulunduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde sıfır atığa yönelik sürdüğümüz projelerle, sürdürülebilir çevre anlayışını ve geri dönüşüm bilincini toplumumuzda daha yaygın bir hale getiriyoruz. İlçemizde oluşturduğumuz geri dönüştürülebilir atık toplama alanları ile cam, kâğıt, plastik, metal, pil, elektronik atıklarının ve bitkisel atık yağların ayrı bir şekilde depolanmasını sağladık. Geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımlarını sağlayıp, ülke ekonomisine katkılarda bulunduk. Canik’imizde topladığımız geri dönüştürebilir atıklarla 2024 yılında 17 bin 524 varil petrol tasarrufu sağladık. Geri dönüştürülebilir atıkların kazanımıyla 278 bin 033 kilogram sera gazı salınımını önledik. Sürdürülebilir çevre anlayışıyla hareket ederek doğamızı ve doğal kaynaklarımızı koruduk" diye konuştu.

Çevreci yeni projeleri ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sıfır Atık, geri dönüşüm, sürdürülebilir çevre ve döngüsel ekonomi anlayışıyla yeni projeleri ilçemizde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İlçede iklim değişikliği ve enerji verimliliğine yönelik eğitim programları gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Marketi’nin açılışı için son hazırlıkları yaptıklarını, Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü ve Canik Orman Okulu’nda yenilebilir ve yenilemez enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm ve ata tohumu konularında öğrencileri ve vatandaşları uygulamalı eğitimlerle buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.