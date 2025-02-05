Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilçedeki okul kantinlerinde sağlıklı gıda tüketimini denetlemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına güvenli ve sağlıklı bir ortamda devam etmeleri için yapılan denetimlerde, kantinlerdeki gıda ürünlerinin hijyen şartları ve son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde, okul kantinlerinde kullanılan malzemelerin sağlık standartlarına uygunluğu, temizlik ve hijyen şartları ile gıda güvenliği konularında önemli incelemeler yapıldı. Zabıta ekipleri, kantin işletmecilerine hijyen kurallarına ve gıda güvenliğine dair bilgilendirmelerde bulunarak, öğrencilere sağlıklı ve kaliteli gıda sunumunu teşvik etti.

Nizip Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için denetimlerine aralıksız devam edeceğini ve kantinlerde yapılan her türlü olumsuzluğa karşı gerekli önlemleri alacağını duyurdu.