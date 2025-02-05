Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin muhtelif bölgelerindeki ilkokul ve ortaokulların bahçelerine renk katarak, çocukları ders aralarında spor ve eğlenceyle buluşturuyor. Okulların bahçelerine seksek, yakar top sahası gibi renkli oyun alanları çizen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerin yanı sıra spor, kültür sanat ve eğlence etkinlikleri ile öğrencilerle iç içe olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kez sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan proje kapsamında ekipler, kentin muhtelif bölgelerindeki okulların bahçelerine rengârenk oyun alanları çizdi.

Okul bahçelerinde seksek, yakar top sahası gibi renkli oyun alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, çocukların ders aralarında spor ve eğlenceyi bir arada sunan oyun alanlarında buluşarak sosyalliklerini arttırmayı hedeflediği çalışma ile öğrencilerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Öğrencilerin yanı sıra okul idarecileri ve öğretmenlerin de memnuniyetle karşıladığı uygulama, beğeni topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yatay İşaretleme Şefi Hasan Basri Çelik, uygulamanın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü belirterek, "Okullarımızda çocuk oyun alanları yapıyoruz. Protokol doğrultusunda, 288 tane okul yapacağız. İşe yeni başladık, 20 civarında okulumuzu yapıp hocalarımıza teslim ettik, devam ediyoruz, okullarımızı bitireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza, çocuklarımıza iyi bir şeyler katmaya çalışıyoruz, destek veriyoruz" diye konuştu.

Rengârenk boyalarla çocuklar için oyun alanları oluşturduklarını ifade eden Çelik, "Desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederiz" dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim İl Koordinatörü Ahmet Meydani de okul bahçelerinin renklenmesi, çocukların daha güzel oyun alanlarına kavuşmaları için yapılan çalışmayla güzel bir noktaya gelindiğini kaydederek, "Bu konuda Büyükşehir Belediyemize, Memduh Başkanımıza, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışan ekibe, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Miniklerimiz İzlerken Bile Heyecanlandılar, Oynarken Buranın Keyfini Çıkaracaklar"

Hakkı Altop İlkokulu Müdürü Hüseyin Efe ise miniklere bu güzel imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’e teşekkürlerini iletti. Efe, "Miniklerimiz izlerken bile heyecanlandılar, oynarken buranın keyfini çıkaracaklar. Miniklerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Buğlem Erdoğan da "Teneffüslerde zamanımızı verimli geçirmek için güzel oyunlar oynuyoruz. Bu oyunları yaparken emeği geçen herkese teşekkürler. Seksekler, yakar top sahaları, basketbol sahaları boyandı. O yüzden belediyemize teşekkür ederiz" derken bir diğer 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammet Emin Yılmaz ise yarıyıl tatilinde yapılan oyun alanlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Rengârenk oyun alanlarını büyük bir mutluluk ve ilgiyle karşılayan öğrenciler, çeşitli oyunlarla ders aralarını keyifli bir şekilde geçirirken renkli uygulama ile hem stres attılar hem de spor yaptılar.