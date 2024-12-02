Nizip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yol bakım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın talimatlarıyla ilçe merkezindeki bozulan yolların bakım, onarım ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, yürüttükleri çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını hedefliyor. Çalışmalar kapsamında, öncelikli olarak trafik akışını olumsuz etkileyen ve vatandaşlar için tehlike oluşturan bozuk yollar tespit edilerek müdahale ediliyor.

Çalışmaların program dahilinde sürdürüleceğini ifade edilirken bakım ve onarım çalışmaları sayesinde, ilçe genelindeki ulaşım altyapısının güçlendirileceği vurgulandı.