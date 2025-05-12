Niğde’de Hıdırlık Mezarlığı’na modern taziye evi ve camii kompleksi geliyor.

Niğde Belediyesi, acılı günlerde dayanışmayı, komşuluk hukukunu ve manevi bağı güçlendirmeyi amaçlayan Modern Taziye Evi ve Camii Kompleksi için ihale süreci tamamlandı. Çok yakında temel atma töreniyle Niğde halkının hizmetine sunulacak bu anlamlı yapı, manevi atmosferiyle şehrin ruhuna hitap edecek.

Kompleks, modern mimarisi ve manevi atmosferiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında 791 m’lik 4 ayrı taziye evi, geniş salonları, modern iç mimarisi ve sıcak atmosferiyle ailelerin en zor anlarında yanında olacak. 400 kişilik camii ise cenaze namazlarından günlük vakit namazlarına kadar tüm ibadetler için geniş ve huzurlu bir ibadet alanı sağlarken, kalpleri teskin edecek manevi bir sığınak olarak inşa ediliyor. 310 m’lik cenaze namazgahı, gökyüzüne açılan duaların, birliğin ve beraberliğin sembolü olarak açık hava bölümünde huzur bulabileceğiniz bir alan sunuyor. 1.200 m’lik oturma ve bekleme bölümü, yeşilin huzuruyla çevrili, ağaç gölgeleri altında bekleyenlerin huzur bulabileceği geniş bir alan olarak tasarlandı.

Başkan Özdemir: "Bu eser, sevgi, sabır ve tesellinin mabedi olacak"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu eser, sadece beton ve tuğladan değil; içinde sevgi, sabır, teselli ve aziz hatıralarımızın yaşayacağı bir mabedtir. Taziye evi, Niğde halkının acılı günlerinde birbirine kenetlenebileceği, duygularını paylaşabileceği, manevi huzuru bulabileceği yer olacak," ifadelerini kullandı. Başkan Özdemir, projenin Niğde halkına hayırlı olmasını diledi.

Modern Taziye Evi ve Camii Kompleksi’nin inşaat çalışmaları, ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hızla başlayacak. Proje, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de manevi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı.

Bu eser, sadece bir yapı değil; acılı günlerde kalpleri ferahlatan, teselli sunan, birlik ve beraberliği pekiştiren manevi bir mekan olacak. Hıdırlık Mezarlığı’nın huzurlu atmosferinde yükselecek olan bu kompleks, Niğde’nin manevi ruhuna dokunacak, komşuluk ve dayanışma kültürünün sembolü haline gelecek.