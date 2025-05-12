Niğde Belediyesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin iş birliğiyle sahnelenecek olan "Arabada Bebek Var!" adlı tiyatro oyunu, 13 Mayıs Salı günü saat 20.00’de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak. İki perdelik komedi türündeki oyun, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Senaryosunu Seyfettin Işık’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Mehmet Mayda’nın üstlendiği oyun hem konusuyla hem de sahnedeki enerjisiyle izleyicilere keyifli bir akşam yaşatmayı hedefliyor. Günlük hayattan esinlenen olay örgüsüyle hem eğlenceli hem düşündürücü bir anlatım sunuyor.

Üniversite ve belediye iş birliğiyle sanat sahneye taşınıyor

Etkinlik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla sahneleniyor. "Arabada Bebek Var!" adlı oyun, her iki kurumun katkısıyla 13 Mayıs Salı günü tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu tür iş birliklerinin şehirdeki kültürel etkinliklerin artmasına katkı sağladığını belirtti. Özdemir, tiyatroya ilgi duyan herkesi 20.00’de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyuna davet etti.

Tiyatro gösterisi, 13 Mayıs akşamı saat 20.00’de başlayacak ve Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Ücretsiz etkinlik tüm vatandaşların katılımına açık olacak.