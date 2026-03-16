Niğde'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

2 bin 180 metre rakıma ulaşan Niğde-Çiftlik dağ yolunda yer yer etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı. Yer yer görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücüler araçlarını kontrollü şekilde kullanırken etkili olan sisle birlikte bölgedeki dağlık alanlar ve vadiler adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

Yetkililer; sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.