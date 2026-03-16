Niğde Valisi Nedim Akmeşe; eşi Hacer Akmeşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile koruyucu aileler ve çocuklar düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Niğde'de gerçekleştirilen iftar programında koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya gelen Vali Nedim Akmeşe, koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekti. Programda konuşan Vali Akmeşe, koruyucu aile olmanın çocuklara yalnızca bir yuva açmak değil, aynı zamanda sevgi, güven ve umut dolu bir gelecek sunmak anlamına geldiğini ifade ederek koruyucu ailelerin çocukların hayatına dokunan büyük bir fedakarlık ve merhamet örneği sergilediğini belirtti.

Vali Akmeşe, çocuklara sıcak bir aile ortamı sağlayan tüm koruyucu ailelere teşekkür ederek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.