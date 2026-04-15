Niğde'de Turizm Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan Karma El Sanatları Sergisi açıldı. Açılış törenine katılan Vali Vekili Soner Divli, turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayarak, kültürlerin buluşmasına ve şehirlerin tanıtılmasına katkı sağlayan önemli bir köprü olduğunu ifade etti. Turizmin şehirlerin kalkınmasında ve ülkelerin uluslararası ilişkilerinde stratejik bir rol üstlendiğini belirten Divli, kadim bir geçmişe ve zengin kültürel mirasa sahip olan Niğde'nin, Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Niğde'nin turizm potansiyeline dikkat çeken Divli, Aladağlar'ın eşsiz doğal güzellikleri, Gümüşler Manastırı, Tyana Antik Kenti, Niğde Kalesi ile Selçuklu döneminden günümüze ulaşan cami, han ve türbelerin kentin önemli değerleri arasında yer aldığını belirtti. Divli amaçlarının bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Niğde'nin turizmden aldığı payı artırmak olduğunu kaydetti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer ise turizmin son yıllarda hızla gelişen bir sektör haline geldiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım stratejileri ve projeleriyle bu gelişimin desteklendiğini ifade etti. Tecimer, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde 60 milyonu aşkın turist ve 63 milyar doların üzerinde turizm geliri hedeflerine ulaşıldığını söyledi. Niğde Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke de Niğde'nin önemli bir turizm hazinesi olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, Gümüşler Manastırı, Tyana Antik Kenti ve Aladağlar Milli Parkı gibi değerlerin kentin öne çıkan zenginlikleri arasında bulunduğunu belirterek bu potansiyelin henüz yeterince değerlendirilemediğini, yeterince görünür olmaması ile konaklama ve turistik tesis çeşitliliğinin sınırlı olmasının başlıca sorunlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Programda konuşmaların ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ekiz, 'Niğde'deki Hıristiyan Türk Eserleri ve Mimar Sinan'ın Menşei Hakkında Bazı Mülahazalar' başlıklı sunum gerçekleştirdi.