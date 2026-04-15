Ankara'da Ankamall isimli alışveriş merkezinde yaşıtını darbeden çocuğun saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenimahalle'de yer alan 'Ankamall' isimli AVM'nin yemek katında meydana gelen olayda iki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuklardan biri, diğerini tekme, yumruk ve kemerle saldırarak darbetti. Çevredeki vatandaşların ve özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlanan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.