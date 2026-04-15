Cook Adaları bayraklı 'TS SHTANDART' isimli yelkenli, çoğunluğu Rusya uyruklu 12 yolcusuyla Muğla'nın Datça ilçesi limanına demirledi.

Büyük Okyanus'un güneyinde, Polinezya ada öbeği içerisinde yer alan Cook Adaları bayrağı taşıyan 26 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yekenli, sabah saatlerinde Datça Limanı'na giriş yaptı. Gezi amaçlı mavi yolculuğa çıkan tatilcileri taşıyan yelkenlinin, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarından hareket ederek Datça'ya ulaştığı öğrenildi. Limana demirleyen yelkenli, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Edinilen bilgilere göre, mavi tur kapsamında seyahat eden tatilciler, Akdeniz'in farklı noktalarını kapsayan rotaları çerçevesinde Datça'da kısa süreli konaklama gerçekleştirecek. Yolcuların ilçe merkezini gezip bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmeleri bekleniyor. TS SHTANDART'ın buradaki ziyaretinin ardından Bodrum'a yelken açacağı öğrenildi.