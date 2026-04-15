Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final serisinde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, serinin ikinci maçında Kütahya Belediyesi'ni konuk edecek. 16 Nisan Perşembe günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Play-Off Yarı Final serisindeki ikinci karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Serinin ilk maçını kendi sahasında 93-70'lik skorla kazanarak 1-0 öne geçen Sakarya temsilcisi, ikinci müsabakadan da galibiyetle ayrılarak avantajını korumayı hedefliyor. Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı kritik mücadelede Büyükşehir Basketbol, taraftar desteğiyle parkeye çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın taraftarlarca ücretsiz olarak takip edilebileceği belirtildi.