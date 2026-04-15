İstanbul açıklarında Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenliği ekiplerince Karadeniz'de düzenlenen ortak operasyonda ele geçirilen 200 kilogram uyuşturucuyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının koordineli şekilde yürüttüğü operasyonda, şüpheli tekne denizde adım adım takibe alındı. Operasyon anları ise saniye saniye görüntülendi. Botlarla tekneye yaklaşan ekiplerin dikkatli ilerleyişi kameralara yansırken, ardından düzenlenen baskınla tekneye çıkıldı.
Teknede yapılan detaylı aramalarda, çeşitli bölmelere gizlenmiş toplam 200 kilogram skunk bulundu. Operasyonda yakalanan 2'si Bulgaristan uyruklu 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.