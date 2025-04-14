Sağlık Bakanlığı’nın Normal Doğum Eylem Planı kapsamında, Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Artırma ile Afete Hazır Olunuş Eğitimi Niğde’de başladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Niğde’deki sağlık personelinin katılımıyla gerçekleşti.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen program, doğum hizmetlerinin niteliğini artırmayı, ebelerin bilgi ve becerilerini güncellemeyi ve afet gibi olağanüstü durumlara yönelik hazırlık kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Aşçı’nın koordinatörlüğünde yürütülen eğitim kadrosunda Dr. Öğr. Üyesi Sibel Karakoç, Araştırma Görevlisi Esra Ecemiş, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri Ebe Nagehan Parabaş Sarı ve Ebe Özlem Bilim, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Ebe Narin Arıkan ile Ebe Takdir Sevgili, Bor Devlet Hastanesi’nden ise Ebe Serpil Bayatlı ve Ebe Fahriye Göçbeyli yer aldı.

Katılımcı ebelerin mesleki yeterliliklerini güçlendirmeyi hedefleyen eğitimde, normal doğum süreçlerinin yönetimi, anne ve bebek sağlığına yönelik güncel uygulamalar ile afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale yöntemleri ele alındı.

Program sonunda katılımcı sağlık çalışanlarına sertifikaları düzenlenen törenle verildi.