Kars, beyaz gelinliğini giydi. Uzun süredir beklenen kar bir anda etrafı beyaza bürürken, beyazlar içerisindeki kent havadan görüntülendi.

Kars, beyaz gelinliğini giydi. Uzun süredir beklenen kar bir anda etrafı beyaza bürürken, beyazlar içerisindeki kent havadan görüntülendi.

Kars’ın önemli turizm yerlerinden biri olan ve birçok tarihi değeri bünyesinde barından Kars Vadisi Bedesten Bölgesi havadan görüntülenirken; beyazlara bürünen Kars Kalesi, Ulu Cami, Havariler Kilisesi, Evliya Cami Harakani Külliyesi, tarihi hamamlar ve Taş Köprü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

"Kar küreme mesaisi başladı"

Kar yağışıyla birlikte vatandaşların da kar mesaisi başladı. Sabah erken saatlerde iş yerlerini açanlar, küreklerle iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Vatandaşlar, Kars’ın kar ile güzel olduğunu belirtti.

Öte yandan, Kars-Akyaka treni de kameralara yansıdı. Kentte Karayolları ve belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri de yollardaki karları temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.